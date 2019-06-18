Son Dakika Haberleri: Kırşehir Belediyespor kulübünde yeni dönem
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Kırşehir Belediyespor kulübünde yeni dönem

1 saat önce

Kırşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Başar Altuntaş, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Kırşehir'de yeni bir dönem başladığını belirtti.

Kırşehir Belediyespor kulübünde yeni dönem, System.String[]
Kırşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Başar Altuntaş, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Kırşehir'de yeni bir dönem başladığını belirtti.

Kulüp Başkanı Altuntaş, "Ahlaki yönü kuvvetli futbolcularla yürüyeceğiz. Güçlü ve kaliteli bir takım oluşturacağız. Fahiş fiyatlarla bizlerin karşısına çıkan futbolcularda var. Bizlerin devam edeceği oyuncu arkadaşlarımız da var" dedi.

Kırşehir Belediyespor, Ahi Stadına çıkacak oyuncularda öncelikli bir havuz oluşturarak yetenek kadar şehrin değerlerine de uygun oyuncuların alınacağını ifade eden Teknik Direktör Ercümend Hülakü Coşkundere, "Yaşanan süreci en iyi burada yaşayan insanlar bilirler. Bizler, teknik kısmı biliriz. Oyuncunun performansı ve yeteneklerinden ziyade davranış ve tutumları da çok önemli, bir havuz oluşturacağız. Kulüp yönetimi de bir havuz oluşturacak uygun ortamla başarıda gelecek" diye konuştu.

Kulübün bilinen borcu 1 milyon 792 bin lira üzerinde

Kırşehir Belediyespor takımının borcunu da açıklayan Kulüp Başkanı Başar Altuntaş, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"2. Ligdeyiz, ince eleyip sık dokumaya devam edecek ve acele kararlar vermeyeceğiz. Bütçe üst noktalara da çıkıyor. Kampanya ve sponsorluk görüşmelerimiz de devam ediyor. Kaliteli bir takımı hep birlikte kuracağız. Sadece biz değil hep birlikte bir takım oluşturacak ve yürüyeceğiz. Derneği devraldıktan sonra yapılan açıklamada 1 milyon 792 bin liralık borcu olduğu söylenen kulübün borcu yaptığımız inceleme sonrasında daha fazla olduğu görüldü. Bir takım öngörülerimiz var ama şuan net bütçe açıklamak doğru değil."

Başkan Yardımcısı Mehmet Işık ise sosyal medya üzerinden yapılan propagandalarında doğru olmadığını ve oyunculara federasyona gitmeden karşılıklı anlaşma yapılması teklifinde bulunulduğunu belirtti. Yapılan kulüp bilgilendirmesinin ardından Teknik Direktör Ercümend Hülakü Coşkundere ile resmi sözleşme imzalandı. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:42 Kaynak: İHA
Altuntaş, Kırşehir, Spor
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