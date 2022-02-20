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Kırşehir Belediyespor ligde yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı - Son Dakika

Kırşehir Belediyespor ligde yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı

20.02.2022 13:47
Kırşehir Belediyespor ligde yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı

Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, ligde son 10 maçta puan ve puanlar alarak yollarına devam ettiklerini bildirdi.

Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, ligde son 10 maçta puan ve puanlar alarak yollarına devam ettiklerini bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Kırşehir Belediyespor'un kendi sahasında dün oynadığı maçta Anagold 24Erzincanspor ile 1-1 berabere kaldığını anımsattı.

Galibiyet parolası ile çıktıkları maçta hakemlerin özellikle ikinci yarıdaki yönetimleriyle 1 puana razı olduklarını aktaran Çelik, ikinci yarı 1 oyuncularının da kırmızı kart görmesiyle yaklaşık 40 dakika eksik oynadıklarını belirtti.

Çelik, 10 kişi kaldıktan sonra da 2 net pozisyonu değerlendiremediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu hafta grubumuzda çoğu maç berabere bitti. Yenmiş olsaydık büyük avantaj sağlayacaktık. Bu maçı unutup hafta içi deplasmanda oynayacağımız Tarsus İdman Yurdu maçına odaklanmanız gerekiyor. Takımımız son 10 maçtır yenilmiyor. Puan ve puanlar alarak yolumuza devam ediyoruz. Hakem hatalarına rağmen her maç galibiyet hedefiyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Rakibe karşı neredeyse 40 dakika 10 kişi kalıp mücadeleyi bırakmayan oyuncularımızı kutluyorum. Taraftarlarımıza da maç boyunca desteklerini esirgemedikleri için teşekkür ediyorum."

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Kırşehir Belediyespor ligde yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı Kırşehir Belediyespor ligde yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı Kırşehir Belediyespor - Anagold 24 Erzincanspor: 1-1 Kırşehir Belediyespor - Anagold 24 Erzincanspor: 1-1 Futbol: TFF 2. Lig Futbol: TFF 2. Lig

Kırşehir Belediyespor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir Belediyespor ligde yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı - Son Dakika


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