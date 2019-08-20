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Kırşehir Belediyespor özel maçlarla lige hazırlanıyor

57 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Kırşehir Belediyespor, lige yaptığı özel maçlarla hazırlanıyor.

Kırşehir Belediyespor özel maçlarla lige hazırlanıyor, System.String[]
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Kırşehir Belediyespor, lige yaptığı özel maçlarla hazırlanıyor.
TFF 3. Lig'de grubunu şampiyon olarak tamamlayıp, 2. Lige yükselen ve bu yıl kırmızı grupta güçlü takımlarla mücadele edecek olan Kırşehir Belediyespor yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçlar yapıyor.
Yeşil-beyazlı ekip, oynadığı 6 hazırlık maçından 3 beraberlik, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:28 Kaynak: AA
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