Kırşehir Belediyespor özel maçlarla lige hazırlanıyor
57 dakika önce
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Kırşehir Belediyespor, lige yaptığı özel maçlarla hazırlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:28 Kaynak: AA
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Kırşehir
Belediyespor, lige yaptığı özel maçlarla hazırlanıyor.
TFF 3. Lig'de grubunu şampiyon olarak tamamlayıp, 2. Lige yükselen ve bu yıl kırmızı grupta güçlü takımlarla mücadele edecek olan Kırşehir Belediyespor yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçlar yapıyor.
Yeşil-beyazlı ekip, oynadığı 6 hazırlık maçından 3 beraberlik, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eminönü esnafına 100 bin TL kredi talimatı MHP'li Semih Yalçın'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun "kayyum" açıklamalarına tepki İBB'nin camilerle ilgili ihalesinin ismi değiştirildi ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı