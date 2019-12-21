Kırşehir Belediyespor, teknik direktör Taner Öcal'la yollarını ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kırşehir Belediyespor, teknik direktör Taner Öcal'la yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

Kırşehir Belediyespor, teknik direktör Taner Öcal'la yollarını ayırdı

6 saat önce

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırşehir Belediyespor, teknik direktör Taner Öcal'ın görevini sonlandırdı.

Kırşehir Belediyespor, teknik direktör Taner Öcal'la yollarını ayırdı, System.String[]

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırşehir Belediyespor, teknik direktör Taner Öcal'ın görevini sonlandırdı.

Kırşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, teknik direktör Taner Öcal ve ekibinin görevinin sonlandırıldığı belirtildi.

Sezona Öcal yönetiminde başlayan Kırşehir Belediyespor, oynadığı maçlarda aldığı sonuçlarla ligin 6. sırasına yükselebilmişti.

Öte yandan, Kırşehir'in ekibinin, Bursaspor'un eski antrenörlerinden Mustafa Er ile anlaşmaya vardığı, Er'in takımın Antalya'daki kampına katılacağı öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı
Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı Hatayspor-Adanaspor maçında saha zemini çökünce dışarıdan el arabasıyla kum getirdiler Çaykur Rizespor, Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti

Son Dakika Haberleri
19:26 Eskrim: Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası - Son Dakika Spor
19:22 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika Spor
19:16 Galatasaray Doğa Sigorta 84-70 Frutti Extra Bursaspor - Son Dakika Spor
19:16 Hatayspor'un hocası Bayram Toysal: "Skor tatmin etmedi" - Son Dakika Spor
19:13 Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 84 - Düzce Belediyespor: 79 - Son Dakika Spor
18:55 Galatasaray, Göztepe ile karşılaşacak! İlk 11'ler belli oldu - Son Dakika Spor
17:51 Çaykur Rizespor, Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 19:27:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir Belediyespor, teknik direktör Taner Öcal'la yollarını ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]