Kırşehir Belediyespor, teknik direktörü ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kırşehir Belediyespor, teknik direktörü ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

Kırşehir Belediyespor, teknik direktörü ile yollarını ayırdı

6 saat önce

Bal Ligi sonrası şampiyon olduğu 3. Ligden 2. Lige yükselen Kırşehir Belediyespor, teknik direktör Taner Öcal ile yollarını ayırdı.

Kırşehir Belediyespor, teknik direktörü ile yollarını ayırdı, System.String[]

Bal Ligi sonrası şampiyon olduğu 3. Ligden 2. Lige yükselen Kırşehir Belediyespor, teknik direktör Taner Öcal ile yollarını ayırdı.


5 ay önce Kırşehir Belediyespor takımı ile anlaşan Öcal, yönetim ile yaşanılan fikir ayrılıkları nedeni ile görevini bıraktığı öğrenildi. Kırşehir Belediyespor'da yeni teknik patron arayışları başladı.


Öcal, Yeşil Beyazlı takımı yönetmeye başladığı dönemde, "Futbol geçmişini bildiğim bir şehre geliyorum. Kırşehir'in potansiyelini biliyoruz. Futbolun önde olduğunu bildiğimiz farklı faaliyetlerinde iyi yapıldığı bir şehir Kırşehir, Futbol Federasyonunda da uzun yıllar çalışmalar yürüttüm"demişti.


Ligin 2. Devresi için Teknik Direktör Taner Öcal ile yollarını ayıran Kırşehir Belediyespor, Bursaspor'un eski hocalarından Mustafa Er ile anlaşmaya vardı. Er, takımın Antalya kampına katılacak. Kadrosunu yüzde 100 oranında değiştiren Kırşehir Belediyespor takımı, 2. Ligde ilk maçını Eyüpspor ile Kasımpaşa stadında oynamış ve galip gelmişti. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:52 Kaynak: İHA
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