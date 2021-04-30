Kırşehir Belediyespor, TFF 1. Lig yolunda kentte heyecan başlattı

Misli.com 2. Lig Kırımızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'un basın sözcüsü Battal Çelik, play-off maçlarını garantileyen takımın TFF 1. Lig yolunda kentte büyük heyecan başlattığını bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir Belediyespor'un play-off'ta güzel ve heyecan dolu maçlar çıkaracağını ifade etti.

Kırşehir Belediyespor'un lig bitimine 2 hafta kala Bayburt deplasmanından 3 puan ile ayrıldığını anımsatan Çelik, bu galibiyetle takımın hedefi olan TFF 1. Lig'e biraz daha yaklaştığını aktardı.

Teknik ekibi, oyuncuları ve kulüp çalışanlarını verdikleri emekler için tebrik eden Çelik, şunları kaydetti:

" 2. Lig'e başladığımız günden bu yana hak ettiğimiz sıraya gelerek, play-off oynayacak olmamız bizleri çok mutlu etti, şehrimizde heyecan başlattı. Artık bu takıma şehrin çok daha fazla sahip çıkması gerekiyor. 1. Lig'e çıkmak ve kalıcı olmak için bundan sonra mücadelenin yanı sıra maddi destek de son derece önem arz ediyor. 1. Lig'e hiç bu kadar yakın olmamıştık. Yıllar sonra böylesine güzel bir başarı elde ettik. Oyuncularımız, teknik ekip, yönetim, taraftarlarımız ve şehir birlikte hareket ederse bu başarı kaçınılmaz olacaktır. Son bir adım kaldı, haydi şehir, buradan geriye dönmeyelim."