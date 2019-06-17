Son Dakika Haberleri: Kırşehir Belediyespor'u Ercüment Hülakü Coşkundere yönetecek
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Kırşehir Belediyespor'u Ercüment Hülakü Coşkundere yönetecek

56 dakika önce

3. Lig 2. Gurup'u şampiyon olarak tamamlayan Kırşehir Belediyespor, 2. Ligde takım yönetimi için Ercüment Hülakü Coşkundere ile anlaşmaya vardı.

Kırşehir Belediyespor'u Ercüment Hülakü Coşkundere yönetecek, System.String[]
3. Lig 2. Gurup'u şampiyon olarak tamamlayan Kırşehir Belediyespor, 2. Ligde takım yönetimi için Ercüment Hülakü Coşkundere ile anlaşmaya vardı.

Belediyespor takımının resmi hesabından yapılan açıklamada, Coşkundere'nin geçtiğimiz hafta Kırşehir'e gelerek tesisleri gezdiği ve kulüp yöneticileri ile görüştüğü bilgisine yer verildi.

Kırşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Işık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ercüment Hülakü Coşkundere ile anlaşmaya varıldı. Yarın sözleşme imzalanacak. Hayırlı olsun.""dedi.

Kırşehir Belediyespor, Osmanlı Stadyumu'nda oynanan 3. lige yükselme play-off karşılaşmasında Nevşehirspor'u 1-0 mağlup ederek 3. Lige çıkmıştı. 3. Ligde oynadığı müsabakaların da çoğundan galip ayrılmayı bilen takım şampiyon olarak 2. lige yükselmişti. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:11 Kaynak: İHA
Kırşehir, Spor
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