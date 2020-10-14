Kırşehir Belediyespor'un "Haydi durma takımına destek ol" kampanyası devam ediyor - Son Dakika

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'un basın ve medya sorumlusu Battal Çelik, "Haydi durma takımına destek ol" kampanyasının devam ettiğini belirtti.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen ay özel bir firma ile Kırşehir Belediyespor arasında yapılan sponsorluk sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini hatırlattı.

Kırşehir Belediyespor'un "Haydi durma takımına destek ol" kampanyasının devam ettiğini, bu kapsamda esnaf ve iş insanlarıyla geçen hafta yoğun bir görüşme sağladıklarını vurgulayan Çelik, herkesin kendi maddi imkanları çerçevesinde destekte bulunduğunu aktardı.

Şuana kadar 35-40 bin lira civarında bir para toplandığını, kampanyanın devam ettiğini vurgulayan Çelik, şunları ifade etti:

"Basınımızın desteğine ihtiyacımız var, kampanyaların duyurulması ve daha fazla hemşehrimize ulaştırılmasını istiyoruz. Kırşehir Belediyespor için hazırladığımız destek kampanyaları devam ediyor. Takımın üst sıralara çıkması hatta şampiyon olması için de oyuncular, yönetim ve teknik heyet gibi takımın taraftarlarının da destek olması gerekiyor. Oyuncuların ödemeleri, maç peşinatları, deplasman masraflarımız var. Bunların tamamına baktığınızda da belirli miktarlar yapıyor. Bunu da sadece yönetim üyelerinin,Kırşehir Belediyesinin de yapabileceği bir şey değil. Kentteki sivil toplum kuruluşlarının, büyük firmalarımızın destek olması gerekiyor. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız onlar da destek oluyorlar. Önümüzdeki haftalarda da Ankara'da Kırşehir Belediyespor'a destek anlamında büyük bir toplantı düzenlenecek."