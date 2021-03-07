Kırşehir Belediyespor, Van Spor maçını kazanmak istiyor

Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, hafta içi oynanacak Van Spor maçını kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 2. Lig Kırmızı Grupta yer alan Kırşehir Belediyespor'un son 3 hafta da aldıkları sonuçlardan, oluşan puan durumundan üzgün olduklarını belirtti.

Daha 12 karşılaşmanın olduğunu, 43 puanları bulunduğunu ve üst sıralardaki takımlarla aralarındaki puan farkının ise az olduğunu aktaran Çelik, kendilerinin 3 maçta 9, Van Spor'un ise son 3 maçta 8 puan kaybettiğini hatırlattı.

Kırşehir Belediyespor'un lig biterken play-off oynayacak sırada olacağını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Aldığımız sonuçlarla hafta içi deplasmanda Van Spor ile oynayacağımız maçı kazanmaktan başka çaremiz kalmadı. Bu maçı kazanıp, kalan 12 karşılaşmada 28 -30 puan almamız halinde kesinlikle play-off oynayacağız. Van Spor maçı ile yeniden çıkış yakalayıp ardından kendi sahamızda Pazar Spor'u yenip morallerimizin yükselmesini istiyoruz. Başarı anında herkes takıma destek çıkar. Önemli olan ve taraftarımıza yakışan her zaman takıma sahip olmaktır. Kaybedilen özellikle son iki maç bizleri sıkıntıya soktu ancak bu durum telafi edilmeyecek anlamına asla gelmemelidir. Biz oyuncularımıza ve teknik ekibe sonuna kadar güveniyoruz, pes etmiyoruz ve başarılı olacağız."