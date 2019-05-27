Son Dakika Haberleri: Kırşehir Belediyespor yeni başarılar için kenetlendi

Kırşehir Belediyespor yeni başarılar için kenetlendi

4 saat önce

TFF 3. Lig'de şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen Kırşehir Belediyespor'da başkanlığa seçilen Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Başar Altuntaş, yepyeni bir yönetimle daha büyük başarıları yakalayacaklarını bildirdi.

Kırşehir Belediyespor yeni başarılar için kenetlendi, System.String[]
TFF 3. Lig'de şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen Kırşehir Belediyespor'da başkanlığa seçilen Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Başar Altuntaş, yepyeni bir yönetimle daha büyük başarıları yakalayacaklarını bildirdi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Altuntaş, Güneykent Spor Tesislerinde düzenlenen olağanüstü kongrede başkanlığa seçildiğini hatırlatarak, kentin önemli değeri olan futbol kulübüne desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.
El birliği, ortak karar ve çalışmalar ile takımı bir üst noktaya taşıyacaklarını vurgulayan Altuntaş, "Yepyeni bir yönetimle, değerli taraftarlarımızla yeni başarılar için temiz bir sayfa açacağız. 2 sene üst üste bir başarı kazanıldı. Bizler göreve başladığımız andan itibaren bu başarı merdiveninin üstüne çıkmak için hareket edeceğiz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi Kırşehirli taraftarların heyecanı hiçbir zaman bitmemiş. Bu da bizlerin gücüne güç katıyor. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun tam desteğini alarak yeşil-beyazlı ekibimizle daha büyük başarılar kazanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.
Altuntaş, Kırşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısının Mehmet Işık, yönetim kurulu üyelerinin Kenan Şengöz, Ramazan Yılmaz, Eyüp Ekici, Süleyman Akat ve Fatih Tokmak olduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:49 Kaynak: AA
Spor
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