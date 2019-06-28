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Kırşehir Belediyespor yönetimi değişti

27 dakika önce

TFF 2. Lig'e yükselen Kırşehir Belediyespor'da yönetim kurulu başkanı Başar Altuntaş, görevini başkan yardımcısı Mehmet Işık'a devretti.

Kırşehir Belediyespor yönetimi değişti, System.String[]
TFF 2. Lig'e yükselen Kırşehir Belediyespor'da yönetim kurulu başkanı Başar Altuntaş, görevini başkan yardımcısı Mehmet Işık'a devretti.
Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende, kulübün yeni yönetimi görevi devraldı.
Altıntaş, burada yaptığı konuşmada, görev süresinde sağlıklı adımlar atarak önemli kararlar aldıklarını söyledi.
Belediyenin imkanlarını Kırşehir Belediyespor için seferber ettiklerini ifade eden Altuntaş, Kırşehirlilerin de katkı sağlamasının önünü açtıklarını dile getirdi.
Kulübün başarısı için her zaman destek vereceğini vurgulayan Altuntaş, "Belediye, kulübün yanında yer almaya devam edecek. Belediye Başkan Yardımcılığı görevimin de olması nedeniyle kulüp başkanlığı görevini bırakarak desteğimi sürdüreceğim. Bir ve beraber olarak Kırşehir'in takımı için çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.
Mehmet Işık da Kırşehirli firmaların kulübe destek vermeleri gerektiğini dile getirdi.
Bu yönde girişimlerde bulunduklarını aktaran Işık, şunları kaydetti:
"Anlaştığımız, anlaşacağımız ve görüşme halinde olduğumuz oyuncularımız var. Kırşehir Gıda firmasıyla sponsorluk anlaşması imzalandı. Forma ve stat reklamları için şehir dışından firmalar yerine önceliğimiz yerli firmalar. Bu konuda desteklerini siyasi yaklaşımları bir kenara bırakarak bekliyoruz. Kırşehir Belediyespor takımında siyasi yaklaşımları sonlandırdık."
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:42 Kaynak: AA
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