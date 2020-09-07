Kırşehir Belediyespor yönetiminden Vali Akın'a ziyaret - Son Dakika

Kırşehir Belediyespor'un yeni yönetim kurulu üyeleri Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Belediyespor'da kısa süre önce yapılan kongrede göreve gelen yeni yönetim kurulu, Vali İbrahim Akın ile bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Vali Akın, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Kırşehir Belediyespor'dan daha büyük başarılar beklediklerini belirtti.

Göreve gelen yeni yönetimi tebrik eden Akın, kentte her kesimin şehrin takımına destek vermesi gerektiğini de vurguladı.

Kırşehir Belediyespor Başkanı Mustafa Bulut ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ise Akın'a takımın şuan ki durumu, transfer çalışmaları ve ligdeki hedefleri hakkında bilgi verdi.

Bulut, şehrin takımıyla şampiyonluk yaşamak istediklerini ve üst ligleri zorlayan bir takım olacaklarını da ifade etti.