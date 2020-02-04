Kırşehir camide musluk hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Camide musluk hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kırşehir'de caminin şadırvanındaki muslukları çalarken güvenlik kamerasına yansıyan Y.E. (54), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yenice Mahallesi Şehit Ekrem Ülker Caddesi'nde bulunan Saraycık Camisi'nin şadırvanındaki musluklar 6 ay içinde 3 kez çalındı. Cami imamı Musa Toklucu, bunun üzerine 2 ay önce cami girişine güvenlik kamerası taktırdı. Geçen 27 Ocak'ta caminin şadırvanında bulunan 5 musluk yine çalındı. İmam, durumu polise haber verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, muslukları çalan kişinin Y.E. olduğunu belirledi. Muslukları yerinden söküp cebine koyarken görüntüye yansıyan Y.E., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.