Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle canlı hayvan parkı ve pazar yerinin faaliyet günü değiştirildi.
Kırşehir Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, canlı hayvan parkı ve pazarının sokağa çıkma kısıtlaması öncesi pazar günleri hizmet verdiği belirtilerek, kısıtlama nedeniyle çarşamba günleri hizmet vereceği aktarıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırşehir canlı hayvan parkı ve pazar yeri için Kovid-19 düzenlemesi - Son Dakika