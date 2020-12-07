Kırşehir canlı hayvan parkı ve pazar yeri için Kovid-19 düzenlemesi - Son Dakika

Kırşehir Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, canlı hayvan parkı ve pazarının sokağa çıkma kısıtlaması öncesi pazar günleri hizmet verdiği belirtilerek, kısıtlama nedeniyle çarşamba günleri hizmet vereceği aktarıldı.

Kırşehir 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle canlı hayvan parkı ve pazar yerinin faaliyet günü değiştirildi.

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