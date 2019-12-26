Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı - Son Dakika

Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı

6 saat önce

Kırşehir'de bazı hayvanlarda şap hastalığına rastlanması nedeniyle Canlı Hayvan Pazarı'nın kapatıldığı bildirildi.

Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı, System.String[]

Kırşehir'de bazı hayvanlarda şap hastalığına rastlanması nedeniyle Canlı Hayvan Pazarı'nın kapatıldığı bildirildi.

Kırşehir Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu bir bölgede şap hastalığına rastlandığı ifade edildi.

Hastalık nedeniyle merkez ve köylerde karantina tedbirleri uygulanacağı belirtilen açıklamada, Kırşehir Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu'nca, fenni ve idari tedbirler kaldırılıncaya kadar borsaya bağlı pazarın kapalı tutulmasının kararlaştırıldığı vurgulandı.

Açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılacak ilaçlamalar ve alınacak önlemler sonucunda pazarın yeniden faaliyete başlayacağı kaydedildi.

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:46 Kaynak: AA
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