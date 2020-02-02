Kırşehir canlı hayvan pazarı yeniden açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir canlı hayvan pazarı yeniden açıldı - Son Dakika

Kırşehir canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

7 saat önce

Kırşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal Çelik, bir süredir hastalık riskine karşı kapalı tutulan canlı hayvan pazarının yeniden açıldığını bildirdi.

Kırşehir canlı hayvan pazarı yeniden açıldı, System.String[]

Kırşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal Çelik, bir süredir hastalık riskine karşı kapalı tutulan canlı hayvan pazarının yeniden açıldığını bildirdi.

Çelik, AA Muhabirine, yaklaşık 4 hafta önce kapatılan pazarın, yapılan kontrol ve denetimlerin ardından yeniden açılmasına karar verildiğini söyledi.

Bazı bölgelerde şap hastalığının görülmesi üzerine tedbir amacıyla kapatılan canlı hayvan pazarının bugün açılmasıyla pazarda ciddi hareketlilik olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Fenni ve idari tedbirler alınarak borsaya bağlı pazarı kapalı tutmuştuk. Gerekli ilaçlama ve kontrollerin ardından hayvan pazarımız yeniden faaliyete geçti. Pazara hayvanlarını getirecek olan üreticilerimizin daha dikkatli olmalarını, sağlık kontrolleri ve aşılarını hayvanlarına eksiksiz yaptırmalarını önemle istiyoruz. Tacir ve esnafımızın göstereceği azami hassasiyetin yanı sıra hayvanlarının evraklarını mutlaka yanlarında getirmeleri gerekiyor. 4 haftalık aranın ardından yeniden açılmasıyla birlikte bölgenin en hareketli hayvan pazarı olan Kırşehir'de alışverişler de başladı."

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:18 Kaynak: AA
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