Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi - Son Dakika
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Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi

31.08.2022 14:36
Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi

Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanlarına yönelik afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi.

Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanlarına yönelik afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamaya göre, 2022 Türkiye Afet Tatbikat Yılı etkinlikleri kapsamında planlanan eğitim programlarına devam edildi.

Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü binasında çalışanlara yönelik düzenlenen afet farkındalığı eğitiminde, afetlerle ilgili alınacak tedbirler, acil durumlarda bina tahliyesi, afet sigortası, ilk yardım, bina güvenliği, barınma ve toplanma alanları, deprem, sel, çığ, heyelan, yangın ve AFAD gönüllülük sistemi konuları hakkında bilgi verildi.

Eğitimin ardından kurum çalışanlarına yönelik deprem anı uygulaması, bina tahliyesi ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Kırşehir, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi - Son Dakika
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