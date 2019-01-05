Son Dakika Haberleri: Kırşehir Daha İyi Yerlerde Olacak"

Kırşehir Daha İyi Yerlerde Olacak"

42 dakika önce

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, hazırladıkları projelerle ve kentsel dönüşümle Kırşehir'in gelecek yıllarda daha iyi yerlerde olacağını bildirdi.

Kırşehir Daha İyi Yerlerde Olacak
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, hazırladıkları projelerle ve kentsel dönüşümle Kırşehir'in gelecek yıllarda daha iyi yerlerde olacağını bildirdi.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Terme Caddesi'nde esnafları ziyaret ettiğini, vatandaşların talep ve görüşlerini aldığını belirtti.

Yeşili, ağacı, asfaltı, kaldırımı, alt yapısı, kentsel dönüşümü ve tesisleriyle Kırşehir'i çok iyi bir noktaya ulaştırdıklarını aktaran Bahçeci, şunları kaydetti:

"2 dönemdir belediye başkanlığı görevini yürütüyorum. Cenab-ı Hakk'ın takdiri ve halkımızın da desteğiyle inşallah üçüncü dönemde de nasip olursa daha büyük hedeflerle hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hazırladığımız projelerle ve kentsel dönüşüm ile Kırşehir gelecek yıllarda daha iyi yerlerde olacaktır. Hedeflediğimiz projeleri gerçekleştirmek için büyük mücadeleler verdik. Şükürler olsun hedeflerimize de ulaştık. Elbette ki daha fazlasını yapmalıyız. Tek gayemiz bu şehrin insanının daha çok refah içerisinde yaşamasını sağlamak. Yeni dönemde de inşallah şehrimizi ve içerisinde yaşayan hemşehrilerimizin refah seviyesini ve şehirdeki yaşam kalitesini ileriye taşıyacak yeni projeler yapacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:43 Kaynak: AA

Terme, Fethi Yaşar, Kırşehir, Güncel
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