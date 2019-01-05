Kırşehir Daha İyi Yerlerde Olacak"

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar
Bahçeci, hazırladıkları projelerle ve kentsel dönüşümle Kırşehir'in gelecek yıllarda daha iyi yerlerde olacağını bildirdi.
Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Terme
Caddesi'nde esnafları ziyaret ettiğini, vatandaşların talep ve görüşlerini aldığını belirtti.
Yeşili, ağacı, asfaltı, kaldırımı, alt yapısı, kentsel dönüşümü ve tesisleriyle Kırşehir'i çok iyi bir noktaya ulaştırdıklarını aktaran Bahçeci, şunları kaydetti:
"2 dönemdir belediye başkanlığı görevini yürütüyorum. Cenab-ı Hakk'ın takdiri ve halkımızın da desteğiyle inşallah üçüncü dönemde de nasip olursa daha büyük hedeflerle hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hazırladığımız projelerle ve kentsel dönüşüm ile Kırşehir gelecek yıllarda daha iyi yerlerde olacaktır. Hedeflediğimiz projeleri gerçekleştirmek için büyük mücadeleler verdik. Şükürler olsun hedeflerimize de ulaştık. Elbette ki daha fazlasını yapmalıyız. Tek gayemiz bu şehrin insanının daha çok refah içerisinde yaşamasını sağlamak. Yeni dönemde de inşallah şehrimizi ve içerisinde yaşayan hemşehrilerimizin refah seviyesini ve şehirdeki yaşam kalitesini ileriye taşıyacak yeni projeler yapacağız."