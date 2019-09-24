Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de "11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği"
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Kırşehir'de "11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği"

1 saat önce

Kırşehir Valiliği'nde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği" ile ilgili hazırlık toplantısı yapıldı.

Kırşehir'de

Kırşehir Valiliği'nde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği" ile ilgili hazırlık toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, orman bakımından fakir olan Kırşehir'de bu etkinliği orman varlığını artırmaya yönelik bir fırsat olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Etkinliğin, kamuoyunun çevreye olan duyarlılığını artırmak amacıyla düzenlendiğini vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"11 Kasım 2019 tarihinde, ülkemiz genelinde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedeflenmektedir. İlimizdeki bütün kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları, bu konuda üzerine düşen görevi hassasiyetle yerine getirmelidir. Yapılan çalışmalarla şehrimizin orman varlığının daha da artmasına hep birlikte katkı sunmuş olacağız. Bundan dolayı kurumların yanı sıra çevreye duyarlı tüm vatandaşlarımızı fidan dikim etkinliğine davet ediyorum."

Toplantıya, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı.

Kırşehir Valiliği, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:50 Kaynak: AA
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