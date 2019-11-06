Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de 11 yıl önceki cinayet davasının duruşması başladı
Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de 11 yıl önceki cinayet davasının duruşması başladı

Kırşehir'de 11 yıl önceki cinayet davasının duruşması başladı

7 saat önce

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, 11 yıl önce kaybolduktan sonra cesedi bulunan kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırşehir'de 11 yıl önceki cinayet davasının duruşması başladı, System.String[]

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, 11 yıl önce kaybolduktan sonra cesedi bulunan kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.


Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık E.K., ile taraf avukatları ve maktul yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan yargılanan E.K.,'ye iddianamedeki suçlamaları okudu.


İddiaya göre Mucur ilçesinde hayvan alım satımı yapan Ramazan Ünlüyurt'un 2008 yılında kaybolduğu ve bir ay sonra dağlık alanda cesedinin gövde kısmının bulunduğu belirtilen iddianamede, 2019 yılına kadar olayın soruşturmasıyla ilgili bir sonuç alınamadığı, Ramazan Ünlüyurt'un başının da bu yıl şubat ayında Kırşehir'deki bir inşaat sahasında bulunmasından sonra dosyanın yeniden açıldığı belirtildi. "kasten öldürme" suçuyla hakkında dava açılan E.K.,'nin savunması alındı. Tanıkların da dinlendiği duruşma da mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Mucur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:14 Kaynak: İHA
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