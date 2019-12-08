Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de 112 Acil Servis personeli AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Kırşehir'de 112 Acil Servis personeli AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Kırşehir'de 112 Acil Servis personeli AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis personeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, fotoğraf seçti.

Kırşehir'de 112 Acil Servis personeli AA'nın

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis personeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, fotoğraf seçti.

Kentte görev yapan acil sağlık görevlileri, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 50 fotoğrafı inceledi.

Sağlık görevlisi Ela Nur Erkan, haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", Koray Karaçoban yaşam kategorisinde Sergen Sezgin'in "Misafir flamingo", Turan Çakır spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı", Mehmet Sulubulut da spor kategorisinden Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" fotoğraflarına oy verdi.

Acil Servis, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 çocuk annesi, intihar etti
Alkollü sürücü TEM otoyolunu birbirine kattı: 2 yaralı Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a gözdağı: Düşmanca davranırsa kaybedecek çok şeyi var Ukrayna'da bir okulda çıkan yangında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 21:46:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de 112 Acil Servis personeli AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]