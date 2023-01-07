Kırşehir'de 12 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Kırşehir'de 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kırşehir- Ankara kara yolu Akpınar ilçesi yakınlarında sis ve buzlanma nedeniyle 5 tır, 6 otomobil ve bir yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, otomobillerdeki Sündüs Y. (65) ve Salih Ü. (85) yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Kazaya karışan araçlar, çekicilerle olay yerinden götürüldü.

Kaza nedeniyle Ankara istikametine trafiğe kapatılan yolda, araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Olay yerine gelerek bilgi alan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kazada 2 kişinin öldüğünü, yaralanan 12 kişiden 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.

Buhara, "Yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyoruz. 2 kişinin hayati tehlikesi bulunuyor. Onun dışında başka hayati tehlikesi olan vatandaşımız yok. Bu vesileyle vatandaşlarımızı gizli buzlanma ve sise karşı uyarmak istiyorum. Varacağımız yere geç varabiliriz ama gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmamız lazım. Arkadaşlarımız kazanın oluş sebebini araştırıyor. Ancak bir aracın duraklaması ve sisten kaynaklı olduğu anlaşılıyor." dedi.