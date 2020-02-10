Kırşehir'de 12 tarım projesine yüzde 50 hibe sağlanacak - Son Dakika

Kırşehir'de, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 12 tarım projesine yüzde 50 hibe desteği sağlanacağı bildirildi.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi kapsamındaki 13. hibe desteği başvurularıyla ilgili bilgilendirme toplantısı kurum binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Şahin, il genelinde 21 adet proje başvurusu olduğunu belirterek, İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığına gönderilen 12 adet projenin tamamının desteklenmeye değer bulunduğunu belirtti.

12 adet projenin 11 adedinin ekonomik yatırım konularında, 1 adedinin kırsal ekonomik altyapı konularında yüzde 50 hibe desteği almaya hak kazandığını vurgulayan Şahin, 12 projenin toplam proje tutarının 17 milyon 691 bin 217 lira olduğunu kaydetti.