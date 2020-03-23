Kırşehir'de 127 cami ve Kur'an kursu dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de 127 cami ve Kur'an kursu dezenfekte edildi - Son Dakika

Kırşehir'de 127 cami ve Kur'an kursu dezenfekte edildi

6 saat önce

Kırşehir'de, koronavirüs önlemleri kapsamında 127 cami ve Kur'an kursu dezenfekte edildi.

Kırşehir'de 127 cami ve Kur'an kursu dezenfekte edildi, System.String[]

Kırşehir'de, koronavirüs önlemleri kapsamında 127 cami ve Kur'an kursu dezenfekte edildi.

Kırşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, koranavirüs önlemleri kapsamında toplu ibadete ve eğitime kapatılan dini kurumlarda dezenfekte çalışması yapıldı.

Belediye ekipleri, özel hazırlanmış solüsyonlarla bir hafta içerisinde 127 cami ve Kur'an kursunu koronavirüse karşı dezenfekte etti.

Kullanıma hazır hale getirilen cami ve Kur'an kurslarında belirli periyotlarda dezenfeksiyon çalışmasının devam edeceği belirtildi.

Öte yandan, Kırşehir Belediyesi'nin oluşturduğu ekipler, bankalar, siyasi parti il ve ilçe binaları, pazar yerleri, resmi kurumlar, polis ve jandarma ekip otoları ve 55 eczanede dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:38 Kaynak: AA

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