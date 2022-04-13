Kırşehir'de 1297 çiftçiye tohum dağıtıldı - Son Dakika
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Kırşehir'de 1297 çiftçiye tohum dağıtıldı

13.04.2022 17:18
Kırşehir'de 1297 çiftçiye tohum dağıtıldı

Kırşehir'de 26 bin 200 dekar atıl araziye ekilmek üzere 1297 çiftçiye yüzde 75 hibeli yağlık ayçiçeği, nohut ve mercimek tohumu dağıtıldı.

Kırşehir'de 26 bin 200 dekar atıl araziye ekilmek üzere 1297 çiftçiye yüzde 75 hibeli yağlık ayçiçeği, nohut ve mercimek tohumu dağıtıldı.

"Kırşehir'de Ekilmeyen Arazi Kalmasın Projesi" kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Salonu'nda tohum dağıtımı için tören düzenlendi.

Vali İbrahim Akın, törende yaptığı konuşmada, devletin tarımsal üretimi artırma konusunda çiftçilere her türlü desteği sağladığını belirtti.

Bu desteklerle çiftçilerin refahının, kentin tarım potansiyelinin daha iyi seviyelere geleceğine inandığını vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Bugün de İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce bitkisel üretimin geliştirilmesi kapsamında hazırlanan 2 milyon 400 bin lira bütçeli 'Kırşehir'de Ekilmeyen Arazi Kalmasın Projesi' kapsamında çiftçilerimize yüzde 75 hibeli tohum dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Projedeki amacımız ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak. Tarımın ve gıdanın bir ülke için ne kadar önemli olduğu tüm dünya tarafından kabul edilmiştir. Bizler de bu anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dağıtılan yağlık ayçiçeği, nohut ve mercimek tohumlarının çiftçilerimize bereket ve bol kazanç getirmesini diliyorum."

İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen de ekilebilen ancak nadasa bırakılan arazilerin üretime kazandırılmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Proje kapsamında daha önce tohum desteği almayan, diğer desteklerden faydalanmayan, atıl durumda arazisi olan ve tarlasını nadasa bırakan çiftçilerin belirlendiğini anlatan Seçen, il genelinde 1297 çiftçiye 26 bin 200 dekar alana ekilmek üzere yağlık ayçiçeği, nohut ve mercimek tohumu dağıtılacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından çiftçilere tohum dağıtıldı.

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İbrahim Akın, Kırşehir, Tarım, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 1297 çiftçiye tohum dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de 1297 çiftçiye tohum dağıtıldı - Son Dakika
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