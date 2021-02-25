Kırşehir'de, 13 yıllık sır aralanıyor - Son Dakika

Kırşehir'de, 13 yıllık sır aralanıyor

25.02.2021 18:13
Kırşehir'de, 13 yıllık sır aralanıyor, System.String[]

Kırşehir'de 2008 yılında ortadan kaybolan AK Partili belediye meclis üyesi Hasan Kırışık dosyası yeniden açıldı.

Kırşehir'de 2008 yılında ortadan kaybolan AK Partili belediye meclis üyesi Hasan Kırışık dosyası yeniden açıldı. Kardeşi Mustafa Kırışık'a; 'Kardeşim Mustafa hakkını helal et, çocuklarım sana emanet, ben gidiyorum' mesajı attıktan sonra ortadan kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık'ın bulunması için Emniyet Genel Müdürlüğü 25 bin lira ödül koymuştu.

Hasan Kırışık, 20 Mart 2008'de Kılıçözü Sanayi Sitesi Keresteciler Bölümü'ndeki işyerinden 'Mustafa Karakülah ile Özbağ'a kavak bakmaya gidiyorum' diyerek ayrılmış aynı gün saat 12.30'da kardeşi Mustafa Kırışık'ın telefonuna gelen, 'Kardeşim Mustafa hakkını helal et, çocuklarım sana emanet, ben gidiyorum' mesajından sonra da kendisine ulaşılamamıştı. 2008 yılında kayıp olan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık'ın bulunması için Kırşehir'e gelen dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan da Hasan Kırışık'ın bulunması için talimat vermiş, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekibin uzun süredir yürüttüğü çalışmalarda Kırışık'ın izine rastlanamamıştı.

11 yıl sonra 52 klasörden oluşan iddianame hazırlandı

Kardeşine attığı mesajla ortadan kaybolan AK Parti eski belediye meclis üyesi Hasan Kırışık hakkında yürütülen soruşturmada Kırşehir Emniyet Müdürlüğü birimleri alan daraltarak yürüttüğü soruşturma sonucunda 6 kişinin ifadesine başvurdu. 7 kişi hakkında 52 klasörden oluşan iddianame hazırlandı. Kırşehir'de yaklaşık 12 yıl önce kaybolan eski Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Kırışık'ı öldürdükleri iddiasıyla 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Hasan Kırışık'ın eşi Feride Kırışık ifadesinde, 2008 yılında eşinin kaybolduğu gün herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadığını belirterek, eşinin sabah kahvaltısını yaparak işine gittiğini, öğle saatlerinde kardeşi Mustafa Kırışık'ın yanına gelerek abisinin kaybolduğunu söylediğini anlatmıştı.

Tutuklama haberlerinin ardından konuşan kardeş Mustafa Kırışık, 13 yıldır ağabeyinin mezarının olması için çaba sarf ettiklerini söyledi. İHA'ya konuşan kardeş Mustafa Kırışık, "2008 yılından bu yana kayıp olan ağabeyim Hasan Kırışık'ı arıyoruz. Dün olayla ilgili 4 kişi tutuklandı. Temennimiz geri kalan tutuksuz yargılanan sanıkların da tutuklanması. Tek temennimiz ağabeyimiz için bir mezar yeri, bu süreçte emeği geçen emniyet yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de, 13 yıllık sır aralanıyor
Kırşehir'de, 13 yıllık sır aralanıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kırşehir, Helal, Özbağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de, 13 yıllık sır aralanıyor - Son Dakika


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