Kırşehir'de 1336 kişiye uygulamalı trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Kırşehir'de 1336 kişiye uygulamalı trafik eğitimi verildi

28.09.2022 17:20
Kırşehir'de 1336 kişiye uygulamalı trafik eğitimi verildi

Kırşehir'de, 1336 kişiye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildiği bildirildi.

Kırşehir'de, 1336 kişiye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığınca planlanan Emniyet Kemeri ve Simülasyon Aracı ile Mobil Trafik Eğitim Tırı'nın Kırşehir'e geldiği belirtildi.

Merkez Cacabey Meydanı ve Kaman ilçesinde öğrencilere ve vatandaşlara yönelik çalışma yapıldığı belirtilen açıklamada, jandarma trafik timlerince 914'ü öğrenci 1336 kişiye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 1336 kişiye uygulamalı trafik eğitimi verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de 1336 kişiye uygulamalı trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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