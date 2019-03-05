Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de 15 Çeşit Meyve Fidanı Dağıtılıyor

Kırşehir'de 15 Çeşit Meyve Fidanı Dağıtılıyor

1 saat önce

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, kentte 15 çeşit meyve fidanı dağıtıldığını belirtti.

Kırşehir'de 15 Çeşit Meyve Fidanı Dağıtılıyor, System.String[]
Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, kentte 15 çeşit meyve fidanı dağıtıldığını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, Kırşehir Ziraat Odası Başkanlığına yeni seçilen Sinan Purcu ve üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Şahin, Kırşehir'de tarımın gelişmesi noktasında atılacak tüm adımlara ve ortak projelere hazır olduklarını ifade etti.

Kentte 25 bin çiftçinin faaliyet gösterdiğini anımsatan Şahin, "Kırşehir Ziraat Odası Başkanlığı meyveciliğin gelişmesine katkıda bulunması amacıyla fidan satışlarına başladı. Başta ceviz fidanı olmak üzere elma, kayısı, erik, kiraz ve vişne olmak üzere yaklaşık 15 çeşit meyve fidanı dağıtılıyor. Kırşehir'de 25 bin çiftçi üretim yaparak, faaliyet gösteriyor. Kırşehir'de tarım sürekli gelişiyor. Bizler de ziraat odamız ile ilimizde tarımın gelişmesi ve ilerlemesi için çalışmaya devam edeceğiz." sözlerini kullandı.

Ziraat Odası Başkanı Purcu ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle devletin üreticiye sunduğu imkanları anlatarak, çiftçinin en iyi şekilde yararlanılması noktasında hareket edeceklerini ifade etti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Yardımcıları Cengiz Karabulak ve Suat Veyisoğlu da ziyarette hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:20 Kaynak: AA

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