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Kırşehir'de 15'er yıl hapis cezasıyla aranan firari 2 hükümlü yakalandı
6 saat önce
Kırşehir'de, haklarında 15'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:44 Kaynak: AA
Kırşehir'de, haklarında 15'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da "yakın akrabayı öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan H.A ile Ankara'da "uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma" suçundan 15 yıl hapis cezası alan C.E'nin Kırşehir'de olduğunu belirledi.
H.A, Kayabaşı Mahallesinde, C.E. de Kervansaray Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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