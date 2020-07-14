Kırşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi açıldı - Son Dakika

Kırşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi açıldı

Kırşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Cacabey Meydanında düzenlenen fotoğraf sergisi ile başladı.

Kırşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Cacabey Meydanında düzenlenen fotoğraf sergisi ile başladı.

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Fotoğraf sergisi açılışına Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


İl Müftüsü Mehmet Yaman tarafından yapılan duanın ardından, 15 Temmuz Gecesinde darbecilere karşı halkımızın gösterdiği mücadeleye ait fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi.


Program sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Akın, "Ülkemiz, 15 Temmuz 2016 tarihinde hain bir darbe girişimi ile karşı karşıya kalmıştır. Milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine hainlere büyük tepki göstermiş, darbeye karşı "Dur" demiş ve demokrasimize, birlik ve bütünlüğümüze, bayrağımıza, memleketimize sahip çıkmıştır"dedi.


15 Temmuz hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletin hainler karşısındaki dirayetli duruşu ve güvenlik güçlerinin etkin müdahalesi ile amacına ulaşmadığını belirten Vali Akın, "Darbe girişiminin yıl dönümleri Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi ve her yıl bu günlerde demokrasimize sahip çıkmak ve hain darbe girişimini unutturmamak adına etkinlikler düzenliyoruz. Bu seneki etkinliklerimiz de bu fotoğraf sergisi ile başladı. Hain gecede nelerin yaşandığını, devletimizin milletiyle beraber hainlere nasıl geçit vermediğini anlatan fotoğraflar sergileniyor"diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi açıldı - Son Dakika

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