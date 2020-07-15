Kırşehir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika

Kırşehir'de, 15 Temmuz darbe girişimi şehitleri mezarları başında anıldı.

Vali İbrahim Akın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ndeki programın ardından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşların Kaman ilçesindeki kabirlerini ziyaret etti.

Ankara'da şehit olduktan sonra Kaman'a bağlı Kargın Yenice köyünde toprağa verilen Gökhan Yıldırım'ın kabrinde dua okuyan Vali Akın, daha sonra Kurancılı beldesine geçerek 15 Temmuz şehidi Ayhan Keleş'in kabrinde dua etti.

Diğer şehitlerin kabirlerini de ziyaret ederek dua eden Vali Akın, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında kahramanlık destanı yazan vatandaşları unutmayacaklarını vurguladı.