Kırşehir'de 150 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Kırşehir'de bir ikamette 150 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir ikamete internet üzerinden sipariş verilerek kaçak kıyılmış tütün geleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, ikametteki 5 çuvalı incelediklerinde 150 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.
Kaçak tütünlere el koyan ekipler, şüpheli E.U'yu gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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