Kırşehir'de 160 projenin uygulanmasına devam ediliyor - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, il genelinde 160 projenin uygulanmasına devam edildiğini bildirdi.

Akın, Valilikte gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, il genelinde 2020 yılı eylül ayı sonu itibariyle 256 projenin uygulanmak üzere programa alındığını ifade eti.

Projelerden 74'ünün tamamlandığını, 160'nın uygulanmasına devam edildiğini vurgulayan Akın, projelere önceki yıllar dahil toplam 1 milyar 172 milyon 314 bin lira harcandığını ifade etti.

Devam eden projelere bu yıl 362 milyon 812 bin lira ödenek ayrıldığını dile getiren Vali Akın, şunları kaydetti:

"Dönem sonu itibariyle 190 milyon 526 bin lira harcama yapılmıştır. Programda yer alan 256 projeden 74'ü tamamlanmış, 160 proje ise devam etmektedir. Yatırımcı kurum ve kuruluşlarımızca yürütülen projeleri ilimizin kalkınması ve halkımızın refah düzeyinin arttırılması noktasında çok önemli buluyoruz. Bu nedenle tüm kurum yöneticilerimizin projelerini bizzat takip etmelerini ve aksayan yönlerini bizlere bildirmelerini bekliyoruz."

Toplantıda, yatırımcı kuruluş yöneticileri yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi, koordinasyon gerektiren konular görüşüldü.