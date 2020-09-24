Kırşehir'de 17 kişi KYK yurdunda karantinaya alındı - Son Dakika

Kırşehir'de, korona virüs ile mücadele kapsamında karantina kurallarına uymayan 17 kişi daha Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) yurduna yerleştirildi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında karantina kurallarına uymayarak dışarı çıktığı polis ve sağlık ekiplerince tespit edilen 17 kişi KYK bağlı yurda yerleştirildi. Yurtta kurallara uymayan kişiler ile birlikte aile fertlerinden herhangi birinde virüs vakası olan ve kalacak yeri olmayan kişilerde korunma talebi ile kalıyor. - KIRŞEHİR