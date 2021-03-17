Kırşehir'de 17 yıl önce kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Kırşehir'de 17 yıl önce kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
17.03.2021 12:02
KIRŞEHİR'de 2004 yılında kaybolan Mehrinaz Ayatay'ın (84) bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, su kuyularında arama yaptı.
KIRŞEHİR'de 2004 yılında kaybolan Mehrinaz Ayatay'ın (84) bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, su kuyularında arama yaptı.
Kırşehir'de Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Mehrinaz Ayatay, 2004 yılında kayboldu. Ailesi ve polis ekipleri tarafından aranan yaşlı kadın, o günden bu yana bulunamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geçmişte kaybolan ve faili meçhul cinayete kurban giden kişilerin bulunması için dosyaları yeniden açtı. Bu kapsamda özel kurulan ekip, 17 yıl önce kaybolan Mehrinaz Ayatay'ın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, mahallede bulunan su kuyularında arama gerçekleştirdi.
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