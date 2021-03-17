Kırşehir'de 17 yıl önce kaybolan kadını arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Kırşehir'de, 2004 yılında 67 yaşında kaybolan kadın için atıl su kuyuları arandı.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan ekip, kayıp kişilerle ilgili çalışma başlattı.

Bahçelievler Mahallesi'nden 2004 yılında 67 yaşındayken kaybolan Mehrinaz Ayatay'ın bulunması için yakınlarıyla görüşen ekip, Suludere mevkisindeki müstakil evlerin olduğu alanda atıl su kuyularında arama yaptı.

Kuyuların içinde ve çevresinde iz arayan ekiplerin çalışması sürüyor.