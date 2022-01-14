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Kırşehir'de 197 bin 267 kişiye afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika

Kırşehir'de 197 bin 267 kişiye afet farkındalık eğitimi verildi

14.01.2022 17:26
Kırşehir'de 197 bin 267 kişiye afet farkındalık eğitimi verildi

Kırşehir'de 2021 yılında 197 bin 267 kişiye afet farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.

Kırşehir'de 2021 yılında 197 bin 267 kişiye afet farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, AFAD Başkanlığınca 2021'in "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edildiği belirtilerek, bu kapsamda Kırşehir'de 2021 yılında eğitim seferberliği başlatıldığı ifade edildi.

Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde yıl boyunca çalışma yapıldığı vurgulanan açıklamada, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve okullarda faaliyet yürütüldüğü aktarıldı.

İl genelinde 2021 yılında 197 bin 267 kişiye afet farkındalık eğitimi verildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müdürlüğümüzce, afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ve bütünleşik afet yönetimi anlayışıyla toplumda önlem alma kültürünü önceleyen ve afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırma, tutum ve davranışları değiştirme sorumluluğuyla yıl boyu eğitim çalışmaları yürütülmüştür. 2021 yılında pandemi koşulları da dikkate alınarak gerçekleştirilen çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerin yanı sıra görsel, işitsel ve basılı materyallerde eğitimlerde kullanılmış ve farkındalığın geniş kitlelere ulaşması sağlanmıştır."

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Kırşehir, Türkiye, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 197 bin 267 kişiye afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de 197 bin 267 kişiye afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika
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