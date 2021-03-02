Kırşehir'de mutant virüs karantinası - Son Dakika

Kırşehir'de mutant virüs karantinası

02.03.2021 23:59
Kırşehir'de mutant virüs karantinası, System.String[]

Kırşehir'de, mutant virüs vaksı nedeniyle 2 apartmanda karantina uygulaması başladı.

Kırşehir'de, mutant virüs vaksı nedeniyle 2 apartmanda karantina uygulaması başladı.

Alınan karantina kararı Kırşehir Valiliğince kamuoyuna duyuruldu. Yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılımının önüne geçilmesi adına karantina uygulaması yapıldığı belirtilerek "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde Yenice Mahallesi'nde bulunan iki apartmanda ikamet eden bazı vatandaşlarımızın yapılan kontrollerinde mutant Covid-19 vakasına rastlanılması ve bu vatandaşlarla temaslı şahısların bulunması nedeniyle, salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla, bahse konu apartmanlarda karantina tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştır." denildi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de mutant virüs karantinası - Son Dakika


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