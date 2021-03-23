Kırşehir'de, 2 eğitim kurumunda korona virüs arası - Son Dakika

Kırşehir'de, 2 eğitim kurumunda korona virüs arası

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Covid-19 vakasına rastlanması nedeniyle iki okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi ve Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde korona virüs vakası nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu. Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 vakasına rastlanması ve temaslıların bulunması nedeniyle bulaşın önlenmesini sağlamak, kamu sağlığını korumak ve salgını kontrol altında tutmak amacıyla bahse konu okullarımızda 14 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine, bu süreçte uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir" denildi. Çukur Çayır Mahallesinde yer alan okullar boşaltılırken yurtlarda ise yatılı kalan öğrenciler sağlık kontrolünden geçirilerek izole edildi. Okullarda 14 gün sonrası için ise dezenfekte çalışmaları yürütülecek.