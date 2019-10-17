Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de 2 firma ürününde ayıplı mal
Son Dakika Güncel Kırşehir'de 2 firma ürününde ayıplı mal

Kırşehir'de 2 firma ürününde ayıplı mal

2 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde Kırşehir'de iki firma ürünü ayıplı mal bulundurmaktan ceza aldı.

Kırşehir'de 2 firma ürününde ayıplı mal, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde Kırşehir'de iki firma ürünü ayıplı mal bulundurmaktan ceza aldı.


Bakanlık tarafından gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda iki firma ayıplı mal bulundurmaktan teşhir edildi.


Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, "Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü rutin denetimlerini halkın sağlığının korunması amacıyla yürütüyor. Alınan numune ürünler analiz için laboratuvara gönderiliyor. Kırşehir'de 2 firmada çıkan ayıplı mal nedeniyle firmalar teşhir edilerek Bakanlık tarafından cezai işlem uygulandı"dedi.


Kırşehir'de yer alan firmalardan bir tanesi pide fırını iken diğer firma Kaman ilçesinde süt ve süt ürünleri satışı yapıyor. Bakanlık tarafından yapılan uygulamalarda halk sağlığının güvenliği ve tüketici aracılığıyla firmalar üzerinde denetimlerin arttırılması hedefleniyor. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asistan doktor, hastası tarafından jiletle boğazından yaraladı
Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653'e yükseldi Bakan Akar: Terör örgütü, kimyasal silah kullanıp suçu TSK'ya atacak Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektubun sızdırılma amacı bugünkü görüşmeyi sabote etmek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 15:09:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de 2 firma ürününde ayıplı mal
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]