Kırşehir'de 2 gencin dağlık arazide ölü bulunmasıyla ilgili 8 sanıktan biri tahliye edildi - Son Dakika

Kırşehir'de 2 gencin dağlık arazide ölü bulunmasıyla ilgili 8 sanıktan biri tahliye edildi

30.01.2021 00:43
Kırşehir'de 2 gencin dağlık arazide ölü bulunmasıyla ilgili 8 sanıktan biri tahliye edildi, System.String[]

Kırşehir'in Kaman ilçesinde kayıp olarak aranan gencin, kız arkadaşı ile dağlık arazide öldürülerek gömülmüş halde bulunmasıyla ilgili tutuklanan 8 sanıktan biri tahliye edildi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde kayıp olarak aranan gencin, kız arkadaşı ile dağlık arazide öldürülerek gömülmüş halde bulunmasıyla ilgili tutuklanan 8 sanıktan biri tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, "kasten adam öldürmek, delilleri gizlemek ve yardım yataklık" suçlamalarıyla tutuklanan sanıkların avukatı, tüm sanıkların tahliyesi için Kaman Sulh Ceza Mahkemesine itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren mahkeme heyeti, toplam 8 sanığın "delilleri gizlemek ve yardım yataklık" suçlaması yönünden adli kontrolle tahliyesine, 7 sanığın "kasten adam öldürmek" suçundan tutukluluğunun devamına karar verdi.

Karar üzerine, öldürülen kişilerden V.İ'nin akrabası M.S. tahliye edildi.

Olay

Kaman ilçesinde 31 Aralık 2020'de, O.Ç'den 2 gün haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerinden yardım istemişti. Ailenin, O.Ç'nin 2 aydır birlikte yaşadığı V.İ'nin Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler köyde çalışma başlatmış, O.Ç. ve V.İ, Dağbaşı mevkisinde tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş halde bulunmuştu.

Gözaltına alınan V.İ'nin annesi, babası, kardeşleri ve yakınlarının da aralarında olduğu 8 kişi adli makamlarca tutuklanmıştı.

Münir Karaloğlu, Kırşehir, Mahkeme, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 2 gencin dağlık arazide ölü bulunmasıyla ilgili 8 sanıktan biri tahliye edildi - Son Dakika


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