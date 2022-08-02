Kırşehir'de kayıp kişi arazide öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
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Kırşehir'de kayıp kişi arazide öldürülmüş halde bulundu

02.08.2022 15:24
Kırşehir'de kayıp kişi arazide öldürülmüş halde bulundu

Kırşehir'de, 2 gün önce kaybolan kişi arazide darbedilerek öldürülmüş halde bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de, 2 gün önce kaybolan kişi arazide darbedilerek öldürülmüş halde bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

Boztepe ilçesine bağlı Uzunpınar köyünde yaşayan Hamdi Aydoğan'dan (30) iki gündür haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Uzunpınar ve çevre köylerde iki gün boyunca dron destekli arama yapan ekipler, Boztepe'ye bağlı Çevirme köyünde arazide Aydoğan'ın cesedini buldu.

Aydoğan'ın vücudunda darp ve boğazında ip izi tespit eden ekipler, Çevirme köyünde yaşayan B.E'yi (30) gözaltına aldı.

Aydoğan'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

B.E'nin, Çevirme köyünde çobanlık yaptığı, Aydoğan ile aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de kayıp kişi arazide öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de kayıp kişi arazide öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
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