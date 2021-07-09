Kırşehir'de, 2 gündür düzenlenen müzik çalıştayı sona erdi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, 2 gün önce başlayan müzik çalıştayı sona erdi. Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Kırşehir'in müzik anlamında UNESCO'ya katkısının devam edeceğini söyledi.

Onur Kurulu'nu Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz'un oluşturduğu UNESCO Şehirler Ağı Kırşehir Ulusal Müzik Çalıştayı'nda iki gün boyunca akademik ve sosyal etkinlikler düzenlendi. Kırşehir'de belediyenin ev sahipliğinde yapılan programlarda yazarlar, aydınlar, şairler ve akademisyenlerin abdalları ve Anadolu müziğini anlattığını belirten Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Bozlak Müziği başta olmak üzere birçok sanat dalında da hem ülke gündeminde hem de uluslararası platformlarda anılmaktadır. Bu vesileyle programın hazırlanmasında emeği geçen tüm katılımcıları, belediye çalışanlarımızı ve güvenlik görevlilerimizi kutluyor; çalıştay katılımcılarımıza ve sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KIRŞEHİR