Kırşehir'de 2 gündür kayıptı, evine 30 kilometre uzaklıkta bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de 2 gündür kayıptı, evine 30 kilometre uzaklıkta bulundu

06.05.2022 14:36
Kırşehir'de 2 gündür kayıptı, evine 30 kilometre uzaklıkta bulundu

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde, 2 gün önce ortadan kaybolan Refik Bıyık, evine 30 kilometre uzaklıkta ekipler tarafından bulundu.

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde, 2 gün önce ortadan kaybolan Refik Bıyık, evine 30 kilometre uzaklıkta ekipler tarafından bulundu.

Refik Bıyık, 4 Mayıs'ta çıktığı evine uzun süre dönmeyince ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çevredekilerin ihbarıyla Bıyık'ın Toklumen köyü taraflarında olduğu tespit edildi. Ekipler, gittikleri bölgede, eve 30 kilometre uzaklıkta Bıyık'ı buldu. Bıyık, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Emniyette ifadesi alınan Refik Bıyık'ın 30 kilometrelik yolu yürüyerek gittiğini söylediği, Toklumen köyünde ısınmak için de geceyi ateş yakıp geçirdiği öğrenildi. Bıyık, ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.


Kırşehir'de 2 gündür kayıptı, evine 30 kilometre uzaklıkta bulundu
Kırşehir'de 2 gündür kayıptı, evine 30 kilometre uzaklıkta bulundu
Kırşehir'de 2 gündür kayıptı, evine 30 kilometre uzaklıkta bulundu
Kırşehir'de 2 gündür kayıptı, evine 30 kilometre uzaklıkta bulundu
Kırşehir'de 2 gündür kayıptı, evine 30 kilometre uzaklıkta bulundu
YORUMLAR
500
Aracıyla yaylaya giderken kar ve tipiye yakalanan vatandaş mahsur kaldı Aracıyla yaylaya giderken kar ve tipiye yakalanan vatandaş mahsur kaldı Efeler Belediyesi, İlçeye 6. Kitap Kafeyi Açmaya Hazırlanıyor Efeler Belediyesi, İlçeye 6. Kitap Kafeyi Açmaya Hazırlanıyor Başkan Tahmazoğlu'ndan Anneler Günü kutlaması Başkan Tahmazoğlu'ndan Anneler Günü kutlaması

Mayıs, Kaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 2 gündür kayıptı, evine 30 kilometre uzaklıkta bulundu - Son Dakika


Son Dakika
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
16:23 Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi: Asgari ücret 6500 lira olmalı
16:22 Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi: Durumu ciddi
16:18 Kazı Kazan talihlisi, başta almaktan vazgeçtiği kuponla 1 milyon lira kazandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 17:38:22. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de 2 gündür kayıptı, evine 30 kilometre uzaklıkta bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement