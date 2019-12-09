Kırşehir'de 2 hükümlü yakalandı

Kırşehir'de, polis haklarında 15 yıllık hapis cezası bulunan 2 hükümlüyü yakaladı.



İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinden bilgiye göre İstanbul'da "yakın akrabayı öldürme" suçundan aranan ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan H.A., ile Ankara'da "uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma" suçundan aranan ve 15 yıl hapis cezası alan C.E.,'nin Kırşehir'de olduğunun belirlenmesi sonrası inceleme ve takip başlattı. H.A., ve C.E., kentteki farklı mahallelerde ikametlerinde yakaladı. Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRŞEHİR