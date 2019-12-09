Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de 2 hükümlü yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kırşehir'de 2 hükümlü yakalandı

6 saat önce

Kırşehir'de, polis haklarında 15 yıllık hapis cezası bulunan 2 hükümlüyü yakaladı.

Kırşehir'de 2 hükümlü yakalandı, System.String[]

Kırşehir'de, polis haklarında 15 yıllık hapis cezası bulunan 2 hükümlüyü yakaladı.


İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinden bilgiye göre İstanbul'da "yakın akrabayı öldürme" suçundan aranan ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan H.A., ile Ankara'da "uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma" suçundan aranan ve 15 yıl hapis cezası alan C.E.,'nin Kırşehir'de olduğunun belirlenmesi sonrası inceleme ve takip başlattı. H.A., ve C.E., kentteki farklı mahallelerde ikametlerinde yakaladı. Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Para yüzünden tartıştığı kadını göğsünden bıçakladı
Esenyurt'ta zihinsel engelli kızı tacizden liseliler kurtardı Esenyurt'ta zihinsel engelli genç kızı tacizden lise öğrencileri kurtardı Misafir olarak kaldığı evin sahibini boğazından bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 22:09:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de 2 hükümlü yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]