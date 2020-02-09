Kırşehir'de 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Kırşehir'de 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

16 dakika önce

Kırşehir'de bir otomobilde 2 ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirdi.

Kırşehir'de 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, System.String[]

Kırşehir'de bir otomobilde 2 ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sürekli aynı caddede seyir halinde dolaşan, camları siyah filmle kaplanmış bir otomobili Aşıkpaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdu.

E.S'nin kullandığı araçta arama yapan ekipler, yolcu koltuğunun altında gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ile bagajda saklanmış 4 şarjör ve 91 fişek buldu.

Kaçak silah ticaretinde kullanılacağı belirlenen tabancalar, şarjör ve fişeklere el koyan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kahraman polis o anları anlattı
Çorum eşiyle tartışan kadın, otogarda tabancayla havaya ateş etti Erzurum'da 500 bin TL ödülle Gri Liste'de aranan terörist etkisiz hale getirildi İdlib'e komando, ZPT, obüs ve mühimmat sevkıyatı yapıldı

Son Dakika Haberleri
15:41 Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın
15:41 Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum
15:41 Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı
15:41 Cennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitmiş
14:16 Saba Tümer'den olay paylaşım: 3 gündür Beckham'ın yattığı yatakta yatmışım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 16:39:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir'de 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]