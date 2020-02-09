Kırşehir'de 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Kırşehir'de bir otomobilde 2 ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sürekli aynı caddede seyir halinde dolaşan, camları siyah filmle kaplanmış bir otomobili Aşıkpaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdu.

E.S'nin kullandığı araçta arama yapan ekipler, yolcu koltuğunun altında gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ile bagajda saklanmış 4 şarjör ve 91 fişek buldu.

Kaçak silah ticaretinde kullanılacağı belirlenen tabancalar, şarjör ve fişeklere el koyan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.