Kırşehir'de 20 günlük bebeğini yere fırlatarak öldüren kadın hakkında karar verildi - Son Dakika

Kırşehir'de 20 günlük bebeğini yere fırlatarak öldüren kadın hakkında karar verildi

Kırşehir\'de 20 günlük bebeğini yere fırlatarak öldüren kadın hakkında karar verildi
Son Güncelleme: 25.09.2023 16:55

Kırşehir'de 20 günlük bebeğini, ağladığı için darbedip yere fırlatarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadına, mahkeme heyeti tarafından beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan çocuğa ve alt soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kırşehir'de 20 günlük bebeğini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bebeğini ağladığı için darbedip yere fırlatarak ölümüne neden olduğu öne sürülen sanık Z.A (22), Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldığı Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, çocuğuna bilerek zarar vermediğini savundu.

"KORKTUĞUM İÇİN EŞİME SÖYLEYEMEDİM"

Hamileyken psikolojik baskı ve şiddet gördüğünü ileri süren sanık, "Doğum yaptıktan bir hafta sonra ilk çocuğum yanımdaydı. İlk çocuğumu banyo yaptırmıştım, ikinci çocuğumu yataktan düşürdü. Düştüğünde kolunda kırık vardı ancak bunu korktuğum için eşime söyleyemedim. Daha sonra hastaneye götürdük, sonrasını hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey bebeğimi emzirdim, beşiğe yatırdım, bir daha da çocuk uyanmadı." dedi. Önceki ifadelerini kabul etmeyen Z.A, beraatini talep etti.

"PSİKOLOJİSİ BİTİK DURUMDAYDI"

Sanığın eşi D.A. da karısının böyle bir şey yapacağına ihtimal vermediğini ve şikayetçi olmadığını dile getirerek, "Ailem bize sahip çıkmadı, eşim daha 22 yaşında, yanında kimse yoktu, psikolojisi bitik durumdaydı." diye konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, sanık Z.A'nın "Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan çocuğa ve alt soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluğunun devamına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, annesi Z.A. tarafından geçen yıl ağustos ayında darbedildiği ileri sürülen 20 günlük bebek M.A, babası tarafından götürüldüğü Mucur Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan anne Z.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Kırşehir, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de 20 günlük bebeğini yere fırlatarak öldüren kadın hakkında karar verildi - Son Dakika
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