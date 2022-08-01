Kırşehir'de 12 yılda 6 bin 825 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Kırşehir'de, 2010 yılından itibaren 6 bin 825 kınalı kekliğin doğaya salındığını bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çiçekdağı ilçesinde 2022 yılı kınalı keklik salımı programı gerçekleştirildiği belirtildi.

Bölge Müdürü Musa Kaya ve Şube Müdürü Hasan Tezer'in de katıldığı programda 1500 kınalı kekliğin doğaya bırakıldığı ifade edilen açıklamada, çalışmalarla ilgili kamu kurumları ve yerel yönetimlerin yetkilileriyle vatandaşların bilgilendirildiği aktarıldı.

İl genelinde 2010 yılından itibaren farklı ilçelerde doğaya kınalı keklik salımı yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2022 yılına kadar Kırşehir merkez, Mucur, Boztepe, Kaman, Akçakent, Akpınar ilçe sınırları içerisinde yaban hayvanı yerleştirme çalışmaları yapılmıştır. 2022 yılı içerisinde Çiçekdağı ilçesinde 1500 kınalı kekliği doğaya bırakarak tüm ilçelerde kanatlı yaban hayvanı yerleştirmesi yapılmış olmaktadır. Bu toplu salım ilimizde şimdiye kadar yapılmış en fazla adet olmuştur. Kırşehir'de bugüne kadar toplam 6 bin 825 kınalı keklik salımı gerçekleştirilmiştir."