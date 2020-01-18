Kırşehir'de 2019'da 1046 çift nikah kıydırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de 2019'da 1046 çift nikah kıydırdı - Son Dakika

Kırşehir'de 2019'da 1046 çift nikah kıydırdı

12 dakika önce

Kırşehir'de 2019 yılında 1046 çiftin nikahının kıyıldığı bildirildi.

Kırşehir'de 2019'da 1046 çift nikah kıydırdı, System.String[]

Kırşehir'de 2019 yılında 1046 çiftin nikahının kıyıldığı bildirildi.

Kırşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl 1046 çiftin evlenmek için belediyeye başvurduğu ve işlemlerinin yapıldığı belirtildi.

Evlilik başvurusu yapanlardan 60 çiftin yabancı uyruklu, 78 Türk vatandaşının ise bir yabancıyla mutluluğa "evet" dediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kırşehir'de hayatlarını birleştirmek isteyen 1046 çift, evlenmek için 2019 yılı içerisinde Kırşehir Belediyesi Nikah Dairesinde dünya evine girdiler. Belediyenin Kent Park içinde bulunan Aile Yaşam Merkezi Nikah Salonunda yapılan nikahlarda çiftler birliktelikleri için imza attı. Her gün ortalama nikah kıyılırken, yılın özel günlerinde ise artış gözlendi. 14 Şubat sevgililer gününde 5 çift, 09.09.2019 tarihinde 8 çift, 19.09.2019 tarihinde 5 çift nikah kıydırarak evliliğe adım attı. 2019 yılında yaz aylarında artan nikahlardan 741'i nisan ve eylül ayı içerisinde gerçekleşti."

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:54 Kaynak: AA
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