Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı Düzenlendi

Kırşehir'de 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı Düzenlendi

1 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı düzenlendi.

Kırşehir'de 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı Düzenlendi, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı düzenlendi.

İlçe merkezleri ve il merkezinde gerçekleştirilen çalıştayda; 2023 vizyonu ile ilgili Kırşehir'in mevcut durumunun ortaya konulduğu ve bu vizyon belgesi ile ilgili yapılabilecek çalışmaların belirlendiği bir faaliyet sunumu yapıldı. Yapılan çalıştaya Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden 25 öğretim görevlisi, İşkur İl Müdürlüğünden, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliğinden, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden birer temsilci ve Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlardan 185 yönetici ve öğretmen olmak üzere 215 kişi katıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 2023 Eğitim Vizyonu çalıştayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 5 yıllık politikalar değerlendirildi.

Çalıştaya katılanlardan beklentilerin yer aldığı sunu ile başlayan çalışmalar, 20 masada belirlenen 20 ana başlıkta grup çalışmaları ile sona erdi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:21 Kaynak: İHA

Kırşehir, Güncel
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